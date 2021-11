20 ans de TelQuel : “Nous nous sommes tant aimés”

Mais avant cela, les témoignages de ceux qui, pendant deux décennies, ont fabriqué TelQuel : Driss Ksikes, Karim Boukhari, Abdallah Tourabi et Aïcha Akalay.

Ils ont fait la couv’ de TelQuel

Asma Lamrabet, islamologue: “TelQuel résonne en moi comme une dynamique, qui est celle de la jeunesse du Maroc”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Mohamed Abdelwahab Rafiki alias Abou Hafs, chroniqueur à Zamane et ex-salafiste :“J’aime beaucoup votre magazine pour les enquêtes et les reportages qui osent parler de politique, de religion, et de sexe, cette “trinité interdite”.”

Noureddine Ayouch, publicitaire :“Je suis fier de voir que mon pays peut toujours proposer aux Marocains un média rigoureux et juste.”

Driss Guerraoui, président de l’Université ouverte de Dakhla et ex-président du Conseil de la concurrence : “C’est une des voix de la culture, de l’espérance et de la croyance en un avenir meilleur.”

Pour Hassan Chami, ex-président de la CGEM: “une ligne éditoriale qui continue à défendre les mêmes principes sans se mettre à dos le pouvoir est une meilleure révolution que de s’opposer frontalement”

Ibtissame Betty Lachgar: “Plus de 100 agents contre 10 sandwichs”

Le TelQuel de

Omar Balafrej, ex-député, “notre pays a besoin de subversion et de courage”.

Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique social et environnemental (CESE): “Les premières années furent tumultueuses mais la persistance des équipes a permis au newsmag de s’épanouir, de résister.”

Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur. “Ils ont écrit : “Le Maroc qui s’assume”. Cette phrase m’a beaucoup marqué”

Neila Tazi, fondatrice du Festival Gnaoua d’Essaouira et parlementaire: “Médias et culture même combat!”

Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication: “TelQuel est un des marqueurs les plus importants de la nouvelle ère, il a accompagné toute une génération par son engagement et celui de ses journalistes.”

Chakib Alj, président de la CGEM : “TelQuel a su relever avec brio le défi de la digitalisation et mettre en place de nouvelles plateformes comme Diaspora, Qitab ou encore des formats audiovisuels interactifs”

Momo, cofondateur de L’Boulevard : “L’histoire d’amour entre L’Boulevard et TelQuel a commencé avec l’affaire des 14 musiciens accusés de satanisme en 2003”.

Samira Sitail, ex-directrice de l’information de 2M : “Vous venez nous concurrencer sur notre terrain puisque vous faites votre couv’ toutes les semaines sur le roi, ça fait vendre apparemment”

Hassan Aourid, universitaire et ancien porte-parole du Palais :“Vous avez contribué à forger une conscience politique”

Fathallah Oualalou, ancien ministre des Finances, “Ce journal me rappelle une autre revue : “Lamalif””

Mohamed Said Saadi, économiste et ex-secrétaire d’état chargé de la Protection sociale: “TelQuel a réussi à relever le défi de la pérennité”.

Mohamed Benchaâboun, ex-ministre de l’Économie et des finances et nouvel ambassadeur du Maroc en France estime que “TelQuel, pour le segment de lecteurs à qui il s’adresse, pourra catalyser le débat avec bienveillance et engager un cercle vertueux”