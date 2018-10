Eclairage. Marché de l'art au Maroc : polémiques, parcours d'exception et intérêt royal

C’est l’expo de la rentrée. Depuis le 23 octobre, le musée Mohammed VI (MMVI) accueille les œuvres de Chaïbia Talal, Radia Bent Lhoucine et Fatima Hassan El Farrouj. Cette expo-hommage à trois grandes dames de l’art pictural marocain partage pourtant les milieux de l’art. Hossein Talal, fils de Chaïbia, est très vite monté au créneau dénonçant la présence des œuvres de sa mère au milieu d’ « artistes mineurs », nous a-t-il déclaré. Le président de la Fondation nationale des musées (FNM) Mehdi Qotbi défend pour sa part le choix de son musée et porte l’estocade : « Le MMVI n’a pas vocation de faire des expositions qui plaisent à une poignée de personnes ».

Comprendre la polémique de A à Z :

Au-delà des débats sur la valeur artistique d’une œuvre et de son auteur(e), des batailles d’égo, et des problématiques des ayants droits, cette polémique met aussi la lumière sur un marché hautement capitalistique, où les collectionneurs s’arrachent les œuvres les plus côtés, tout en protégeant la valeur de leurs poulains.

Ainsi, La cérémonie du mariage de Chaibia Talal a été adjugée pour 1,5 million de dirhams en décembre 2014. Une belle somme, mais loin du record détenu par L’Offrande de Abbas Saladi adjugé à 4,1 millions de dirhams !

Si les tableaux d’artistes marocains ont vu leur côte exploser, c’est en grande partie depuis l’intérêt porté par Mohammed VI au secteur. Le souverain s’est forgé l’image d’un roi mécène et amoureux des arts. Au fil de son règne, il est devenu le principal acteur culturel du Maroc

Si le mécénat de Mohammed VI a propulsé les artistes, il en est un en particulier qui a émergé sous l’ère Hassan II. Le défunt monarque appréciait ce jeune aux allures de gentleman qui savait mieux que quiconque restituer les fastes de ce “vieux Maroc” lyautéen dont Hassan II lui-même était épris.

Mais c’est sous l’ère Mohammed VI où les événements artistiques et les ventes aux enchères se sont multipliés. Cette fin d’année par exemple, rimera avec art et culture à Marrakech. En Décembre par exemple, une Art Week impliquant plusieurs institutions d’art privées et publiques sera organisée du 26 décembre au 5 janvier dans la ville ocre. Du 11 au 13 décembre, la ville du sud accueille une centaine d’artistes pour la plateforme de réflexion African Crossroads. Objectif : échanger et réfléchir sur des problématiques entrepreneuriales, scientifiques, artistiques et technologiques »

Les initiatives aussi se multiplient, et les lieux consacrés à l’art émergent. Petit à petit.

Au-delà de cet intérêt royal pour l’art et sa contribution à mettre en lumière les artistes, la scène marocaine regorge d’œuvres et de parcours souvent fascinants qui méritent que l’on s’y attarde. Entre l’ouvre immense de Melehi, l’art de l’éllipse de Miloud Labied ou encore la contribution de la nouvelle scène, plongée dans les expositions de contemporains à découvrir, et les parcours de monuments à (re)découvrir.

Le parcours du peintre Miloud Labied en quatre étapes

Parcours : Hassani, un peintre vrai, tout simplement

Art contemporain : Mo Baala, celui qu’on n’attendait pas

