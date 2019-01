Eclairage: Hassan II, une longue vie après la mort

Il a laissé une trace indélébile dans l’esprit des Marocains. Plus qu’un monarque, Hassan II était un homme d’action amoureux de l’exercice du pouvoir. Décider, influer sur le cours des choses, marquer de son empreinte la marche de l’Histoire, tels étaient ses stimuli. Diplomate, spécialiste de l’étiquette, adepte de la Realpolitik et disciple de Machiavel dont « Le Prince » était son livre de chevet, le défunt monarque gouvernait le pays par un verbe parfois violent et un pragmatisme confinant (souvent) au cynisme.

Dans l’enceinte du Palais et au-delà, les moindres faits et gestes du roi étaient disséqués, commentés, imités. Vingt ans après sa mort, son influence est toujours là. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, des milliers de Marocains s’échangent encore les vidéos de ses discours les plus marquants. Ses citations pullulent sur le Web. Qui n’a jamais lu sur la page d’un ami les deux aphorismes suivants : «Le style c’est l’homme» et «Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi à des gens de mauvaise foi» ?

A travers plusieurs immersions dans ses 38 ans de règne -ses coup d’éclat mais aussi ses phases sombres-, TelQuel vous propose de revisiter la trajectoire d’un homme qui, même mort, continue à peupler, voire à hanter, les esprits.

Hassan II. Faut-il le regretter ? Fascination pour un souverain réputé charismatique, besoin d’ordre social et d’autorité, ou simple nostalgie d’une époque révolue, certains de nos concitoyens en sont parfois amenés à regretter ouvertement Hassan II.



Etchika Choureau : Le grand amour de Hassan II Il était une fois une vedette de cinéma et un prince héritier qui vécurent une grande histoire d’amour.



Route de l’Unité, quand Hassan II et Ben Barka traçaient un bout de chemin ensemble Prince héritier, Moulay El Hassan a prêté main forte à Ben Barka pour bâtir une route symbolisant l’indépendance nouvelle du Maroc. Un projet représentant l’esprit d’une époque où la jeunesse rêvait d’un avenir radieux.



Hassan II vs. Abdellah Ibrahim: histoire d’un coup d’Etat royal Au lendemain de l’indépendance, le chef du gouvernement Abdellah Ibrahim luttait pour une monarchie parlementaire. Le futur Hassan II, qui voulait régner et gouverner, a organisé un putsch dont il est sorti vainqueur.



“Houna Hassan II” La radio était un outil de propagande essentiel pour Hassan II car elle touchait l’ensemble des Marocains. Il en usait aussi comme d’une propriété privée soumise à ses caprices sur l’air de «la radio, c’est moi». Anecdotes inédites.



Talha Jibril: le jour où j’ai interviewé Hassan II Auteur de plusieurs entretiens avec le défunt monarque, le journaliste soudanais Talha Jibril compte parmi les rares hommes des médias à avoir pu tisser une relation de confiance avec lui. Récit de quelques-unes de ses anecdotes les plus marquantes.

Quand la CIA surveillait Hassan II Le défunt roi figure en bonne place dans des centaines de milliers de documents rendus publics par la CIA. Jusque-là secrets, ces documents dessinent l’image que les Américains avaient de Hassan II



Histoire : Les procès politiques du temps de Hassan II Arrestations abusives, procès iniques, jugements lourds et sévères… Hassan II a utilisé la justice pour renforcer son pouvoir et fragiliser son opposition. Retour sur quelques procès politiques où l’ombre du roi planait sur les salles d’audience.



Comment Hassan II a tué la philosophie Le régime du roi défunt a mis fin à l’enseignement de la philosophie pour empêcher l’émergence d’une pensée critique chez les étudiants. Car savoir c’est pouvoir.



Comment Hassan II truquait les élections Le défunt roi manipulait les suffrages à chaque échéance électorale. Florilège



Hassan II, le roi qui a fait attendre la reine Elisabeth II Elisabeth II, hôte du royaume en octobre 1980, pour la première et la dernière fois, ne savait pas ce qui l’attendait. Lors de cette visite, elle allait subir les traits de caractère de Hassan II.



Histoire : Le palais flottant de Hassan II Le roi défunt transbahutait l’intendance du palais à l’intérieur du ferry Le Marrakech pour ses voyages officiels les plus symboliques : en Algérie, en Libye, en Tunisie et en France. Le bateau royal devenait pour l’occasion une arme diplomatique.



La fin de Hassan II ou l’autre printemps marocain Au soir de sa vie, Hassan II découvre que le royaume qu’il s’apprête à léguer à son fils est au bord de l’implosion. Le monarque entame alors une véritable course contre la montre pour intégrer ses opposants dans le jeu politique et réformer une économie moribonde et informelle