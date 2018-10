Polémique : Retour sur l’affaire Chaïbia

Fouad Bellamine est indubitablement un des artistes-peintres marocains les plus reconnus et respectés. Si, en privé, il passe pour une “grande gueule”, il s’exprime peu sur la place publique. Pourtant, ces derniers jours, il a posté sur son profil Facebook ceci : “J’ai rêvé, j’ai longtemps rêvé, d’un musée national d’art moderne et contemporain où on rendrait hommage à nos grands artistes disparus. Chaïbia, je pense à toi”. Bellamine résumait ainsi, avec sobriété et talent, un sentiment de dépit et de lassitude largement partagé dans le microcosme artistique et culturel marocain, via notamment les réseaux sociaux. De quoi s’agit-il ? Petit rappel des faits.

Cet été, Hosseïn Tallal — autre artiste-peintre reconnu, fils de Chaïbia et unique ayant droit de son œuvre — est approché par Mehdi Qotbi, artiste-peintre également, et président de la Fondation nationale des musées. La rencontre a lieu dans la Galerie Alif Ba à Casablanca — galerie créée par Chaïbia en 1984 et ayant abrité, en son temps, la première exposition marocaine de ce même Qotbi ! Objet de la rencontre : une exposition au Musée Mohammed VI en hommage à.