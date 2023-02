El Jadida : toujours des incertitudes autour de la découverte d’une stèle pré-islamique

La publication début février sur les réseaux sociaux de photos d’une stèle qui aurait été découverte dans la région de Sidi Abed (province d’El Jadida) continue d’interroger. Ni la personne à l’origine de la diffusion des images ni la pierre n’ont en effet été retrouvées pour le moment.

Dans un communiqué parvenu samedi à la MAP, l’INSAP souligne qu’une commission, composée de la Direction régionale du patrimoine culturel et des autorités provinciales d’El Jadida, s’est rendue sur les lieux pour vérifier les faits et révéler les tenants et les aboutissants de cette information, notant que les efforts sont toujours en cours pour localiser l’emplacement exact de la découverte.

Aboulkacem Chebri, archéologue et directeur du Centre d’études et de recherches sur le patrimoine maroco-lusitanien, a en effet indiqué à la MAP que les efforts déployés n’avaient pas encore permis de localiser précisément le site, rendant difficile le travail des spécialistes. Il ajoute néanmoins que le déchiffrement révélé par le professeur Abdelaziz El-Khayari à l’INSAP, spécialiste des langues amazighes anciennes en Afrique du Nord, “offre l’opportunité de revisiter notre histoire”.