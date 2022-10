African Lion : le Maroc accueillera l’édition 2023

Malgré les différentes demandes et intentions de trouver un autre pays que le Maroc pour l’organisation de l’exercice militaire African Lion, l’annonce de la Southern European Task Force confirme la présence du Maroc parmi les organisateurs de l’événement.

En juillet 2022, James Inhofe, sénateur américain pro-polisario de 87 ans, affirmait avoir poussé le Pentagone (ministère de la Défense) à considérer l’organisation des manœuvres African Lion loin du Maroc. “C’est pour cela que j’ai discuté de cette question avec le sénateur Rounds et avec d’autres membres de cette commission, et que j’ai poussé le ministère de la Défense à envisager d’autres lieux pour l’exercice militaire annuel African Lion, qui se déroulait auparavant au Maroc (…) et je demanderai donc à chacun d’entre vous (s’adressant aux deux candidats, ndlr) de répondre si oui ou non vous êtes également d’accord.”

Peu après cette déclaration, Stephen J. Townsend, commandant d’AFRICOM (commandement des États-Unis pour l’Afrique), avait lui aussi confirmé l’intention de délocaliser l’exercice militaire à des fins de diversification. “Par diversification, nous examinons la possibilité de déplacer l’exercice ou des éléments de l’exercice vers d’autres régions du continent”, déclarait le commandant, laissant entendre qu’il s’agissait d’une volonté de l’actuelle administration américaine : “Nous allons donc — parce qu’on nous a demandé de le faire — poursuivre cette exploration de la manière dont nous pourrions diversifier davantage African Lion. Nous enverrons des équipes pour effectuer ces évaluations et ces enquêtes, et nous serons heureux de diversifier l’exercice.”

Fortement attaché au Maroc, Tonwsend affirmait, lors d’un point de presse téléphonique, qu’il “sera difficile de trouver un pays en Afrique, je pense, qui puisse probablement approcher ce que le Maroc a été capable de faire pendant 18 ans”.

“On nous a demandé de diversifier l’African Lion, mais le Maroc a été un hôte fantastique et j’ai hâte de travailler avec eux. Nous, AFRICOM, travaillerons avec eux sur les futurs African Lions, j’en suis sûr”, a-t-il conclu.