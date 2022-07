Israël confirme sa participation à l'African Lion organisé au Maroc

Une officialisation qui arrive un peu tard. Le ministère de la Défense israélien attendu la clôture de la 18è édition de l’African Lion 2022, organisé à Agadir, Tan Tan, Taroudant, Kénitra et Ben Guérir et Al Mahbès (à 70 km de Tindouf), pour confirmer sa participation.

« Des responsables du ministère de la Défense et de Tsahal ont participé pour la première fois la semaine dernière à un exercice militaire international au Maroc : « African Lion 2022 », mené par l’AFRICOM et les Forces armées royales marocaines« , a fait savoir le ministère de la Défense israélien.

Avant cette annonce, plusieurs médias nationaux et internationaux avaient fait état de la participation du Tsahal, l’armée israélienne, au plus grand exercice militaire conjoint au Sahara. Mais aucune source officielle marocaine ou israélienne n’avait confirmé cette participation malgré la présence du drapeau de l’Etat hébreu sur certaines affiches.

Officials from the IMoD and the IDF participated in an international military exercise in Morocco for the first time this past week: “African Lion 2022”, led by AFRICOM and the Royal Moroccan Armed Forces. @MoroccanArmed pic.twitter.com/rkjIIjyFtj

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) July 2, 2022