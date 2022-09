Akhannouch à l’ONU : le Maroc a réalisé un “grand progrès” en matière de réforme de l’éducation

Grâce aux hautes orientations royales, le Maroc a réalisé un grand progrès dans le processus de réforme et d’amélioration du système éducatif dans la perspective d’opérer une véritable renaissance éducative, en droite ligne des ambitions de l’agenda de l’ONU 2030 pour le développement durable et des objectifs stratégiques du nouveau modèle de développement”, a souligné Aziz Akhannouch devant la réunion de haut niveau du Sommet de l’ONU sur la transformation de l’éducation, en marge de la 77e Assemblée générale de l’ONU.

شاركت اليوم الاثنين بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في القمة رفيعة المستوى المنظمة حول « تحويل التعليم »، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقيت بالمناسبة كلمة أبرزت من خلالها تقدم مسار إصلاح التعليم بالمغرب بفضل التوجهات الملكية السامية.

Dans ce sens, le Maroc a mis au point une feuille de route pour la réforme du système éducatif 2022-2026, sur la base de larges consultations nationales et conformément à une méthodologie participative favorisant la contribution de toutes les parties concernées par la transformation de l’éducation, notamment les enseignants, les élèves et leurs familles, a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement a précisé que cette feuille de route s’articulait autour de trois axes principaux, visant à permettre à l’étudiant de se doter des compétences de base, à améliorer le rendement de l’enseignant et ses capacités à assurer la transformation de l’éducation, et à hisser le niveau de l’école par la création d’institutions éducatives modernes et ouvertes.

Cette feuille de route ambitionne aussi de réaliser trois objectifs à l’horizon 2026 : réduire d’un tiers le taux de déperdition scolaire, augmenter de 70 % le nombre d’étudiants qui acquièrent des compétences de base en améliorant l’apprentissage et les connaissances, et doubler le nombre d’élèves bénéficiant d’activités semi-scolaires et parallèles, a poursuivi Akhannouch.

Le chef du gouvernement a fait remarquer que dans le but de relever ce défi et réaliser les objectifs tracés, le gouvernement tenait à associer tous les intervenants, en application des principes de la bonne gouvernance, tout en déployant les efforts pour mobiliser les financements nécessaires et en explorant les approches novatrices afin de soutenir la réforme et garantir un financement durable. Il s’agit aussi de conclure des partenariats au niveau bilatéral et multilatéral avec les partenaires internationaux, a-t-il indiqué.

Akhannouch a en outre souligné qu’en exécution de la haute vision royale concernant la coopération Sud-Sud, le Maroc ne ménageait aucun effort pour mettre en œuvre des projets prometteurs de coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation avec les pays partenaires, et lancer des initiatives concrètes à l’image de l’initiative du roi Mohammed VI visant à créer “un institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie”.

Tout en réitérant l’appel du Maroc à une action urgente pour réaliser la transformation escomptée de l’éducation et l’initiative de financement de l’éducation, Akhannouch a réaffirmé l’engagement du royaume à soutenir le partenariat mondial pour la réalisation des objectifs du développement durable d’ici 2030, notamment dans le cadre de la commission de haut niveau concernée par l’ODD-4 relatif à l’éducation.

(avec MAP)