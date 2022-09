New-York: A l'ONU, le Maroc promeut la transformation du système éducatif et le développement durable

L’atelier de réflexion a été organisée en marge de la 77è session de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient du 13 au 27 septembre à New York. Profitant de l’occasion, le Maroc a co-organisé, samedi, un événement de haut niveau sur la transformation du système de l’éducation et le développement durable.

Initiée en partenariat avec la Côte d’Ivoire et l’UNESCO Institutes of Lifelong Learning, cette réunion, tenue dans le cadre du sommet de haut niveau sur la transformation de l’éducation (16-19 courant), a braqué les projecteurs sur les solutions et les moyens susceptibles de transformer les systèmes éducatifs en faveur de la réalisation d’un développement durable inclusif.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné que les écoles publiques pointent au cœur du nouveau modèle de développement adopté en 2021, en relevant que ce modèle novateur place le citoyen au centre de l’ensemble des choix de développement.

Il a, dans ce cadre, indiqué que l’ambition du Maroc d’ici 2035 est de s’assurer que chacun peut prendre pleinement en main son avenir et réaliser son potentiel, et vivre dignement dans une société ouverte, diversifiée, juste et équitable, notant que le Maroc est un pays qui crée de la valeur et qui développe son potentiel de manière durable, partagée et responsable.

« Seule une profonde transformation de notre système éducatif peut permettre à notre pays d’atteindre des objectifs de développement tels que l’épanouissement citoyen, la cohésion sociale, la croissance économique et l’inclusion territoriale« , a expliqué Benmoussa, notant que les objectifs clés pour promouvoir la qualité et offrir l’égalité des chances à l’école consistent notamment à atteindre la scolarité obligatoire et améliorer la qualité de l’apprentissage.

Il a, en outre, indiqué que les écoles publiques devraient veiller à ce que tous les enfants acquièrent les apprentissages et les compétences nécessaires pour réussir dans leur vie scolaire et professionnelle et améliorer l’épanouissement des enfants.

“Les écoles publiques doivent être un lieu épanouissant où les enfants peuvent apprendre et chérir les valeurs nationales et universelles de citoyenneté, de confiance en soi, de tolérance et de paix”, a-t-il ajouté. Cet événement a été marqué par la participation notamment de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement que préside la Princesse Lalla Hasnaa.

