Restrictions de visas : l’ex-ministre française Cécile Duflot interpelle l’ambassade de France au Maroc

Dans une publication sur son compte officiel Twitter, l’ex-ministre française de l’Égalité des territoires et du Logement, Cécile Duflot, a interpellé l’ambassade de France au Maroc.

Dans son tweet, l’ex-ministre française fait référence à la publication d’une internaute marocaine qui a affirmé sur Twitter que le consulat français au Maroc avait refusé un visa familial à sa mère et sa grand-mère qui souhaitaient se rendre au mariage de son frère en France. Une publication qui a été partagée plus de 200 fois en 24 heures.

Chère @AmbaFranceMaroc la machine administrative manque parfois de cœur ou de discernement mais il y a toujours des humain•es capables de résoudre des problèmes 🙏🏼 (et de laisser une maman et une grand-mère assister à un mariage…) https://t.co/a0wEXL6UQ5 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) August 2, 2022

Mercredi 27/07, le consulat français au Maroc a refusé un visa visite familiale à ma mère et ma grand mère pour assister au mariage de mon frère à Paris. Ce refus gâche l’événement d’une vie. Pourtant nous avions tout respecté …@HeleneLeGal @LelongMotta @K_BenCheikh — GBG (@rocket20cts) August 2, 2022

Un refus qui intervient dans le cadre de la réduction de moitié du nombre de visas Schengen accordés par la France au Maroc et à l’Algérie, et une limitation de 30 % du nombre de visas accordés à la Tunisie, dès septembre 2021, en raison de la pandémie et du refus de délivrer les laissez-passer consulaires pour le retour des ressortissants des pays cités.