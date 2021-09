[EXCLUSIF] La restriction des visas “visera en priorité les milieux dirigeants” marocains (ministère de l’Intérieur français)

Après la décision française de restreindre drastiquement l’octroi de visas aux Algériens, Marocains et Tunisiens, incompréhension et escalade dans les déclarations ne se sont pas fait attendre. Une décision “injustifiée” pour le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, tandis que le ministère français de l’Intérieur, contacté par TelQuel, persiste et signe, précisant que ces restrictions concerneront principalement “les milieux dirigeants, premiers responsables de cette situation”.

Par Leila Chik