Visas pour la France : “aujourd’hui, nous avons la consigne de refuser 70 à 80% des dossiers”

Je n’ai pas pu assister au mariage de mon frère. Je ne compte plus remettre les pieds en France pour un bout de temps après ça”. Sur Twitter, les commentaires se suivent et se ressemblent. En cause, les refus quasi systématiques d’octroi de visa français pour les ressortissants marocains depuis la réouverture des frontières, le 7 février dernier. Malgré les démarches parfois coûteuses et les délais interminables, de nombreux Marocains se voient obligés de refaire une demande, ou de passer par d’autres pays de l’espace Schengen pour arriver dans l’Hexagone. La décision française de réduire de 50% l’octroi de visas aux Marocains et Algériens et de 30% aux Tunisiens avait pourtant été annoncée quelques mois plus tôt par les autorités françaises, qui reprochent aux trois pays du Maghreb de ne pas rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière, ainsi que certains migrants ayant transité par leur territoire. Ciblant initialement les “milieux dirigeants”, la décision française s’est pourtant étendue à l’ensemble des couches…

