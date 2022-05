Marhaba 2022 : une réunion hispano-marocaine à Rabat pour réactiver l’opération

L’opération Marhaba reprendra cette année après une suspension de deux ans. Une décision annoncée lors de la rencontre à Rabat le 7 avril entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui avait mis fin à la crise bilatérale.

Selon l’agence de presse espagnole EFE, la réunion qui a débuté ce matin est présidée du côté espagnol par la sous-secrétaire à l’Intérieur, Isabel Goicoechea, et servira à coordonner cette opération menée depuis 1986 pour gérer le transit, dans les deux sens, des Marocains établis en Europe.

La délégation ibérique comprend également des représentants des ministères des Affaires étrangères, des Transports, de la Politique territoriale et de la Santé. Le directeur général de la protection civile et des urgences, Leonardo Marcos, et le directeur général de la circulation, Pere Navarro, sont également présents.

Réouverture des frontières avec Sebta et Melilia

Habituellement organisée par le ministère de l’Intérieur et la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le Maroc n’a toujours pas indiqué qui le représente dans cette réunion, ajoute EFE.

Outre la réactivation de Marhaba, la réouverture progressive des postes frontaliers des enclaves de Sebta et Melilia a été convenue lors de cette réunion, mais la date demeure inconnue.

Le gouvernement espagnol dit avoir prolongé la fermeture des frontières jusqu’au 15 mai, alors que les pourparlers se poursuivent entre les deux pays sur les conditions de la réouverture, précise EFE. Les douanes commerciales et les travailleurs frontaliers sont au menu des négociations.