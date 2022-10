Industrie automobile : le groupe américain Lear inaugure sa nouvelle usine à Meknès

L’inauguration de cette nouvelle usine s’est faite en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour et du gouverneur de la ville de Meknès.

Avec un investissement de 200 millions de dirhams, le nouveau site de Meknès a été réalisé sur une superficie de 54.000 m² (dont 18.200 m² dédiés à la production) et a permis la création de plus de 2000 emplois directs, pour passer à 2600 emplois en 2023. Cette usine, la 16e du groupe au Maroc, produira également du câblage pour voiture électrique.

À cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné que “notre industrie continue d’attirer et de fidéliser les leaders mondiaux du secteur automobile. Cette dynamique se consolide aujourd’hui avec l’inauguration de la nouvelle usine du groupe Lear qui renouvelle une fois de plus sa confiance en la plateforme industrielle marocaine et vient répondre à la forte demande de l’écosystème automobile national dont les performances ne sont plus à démontrer”.

Présent au Maroc depuis 2003 à travers ses usines de Rabat, Kénitra, Tanger et Meknès, Lear emploie aujourd’hui 18.000 personnes réparties sur ses différents sites dans le royaume.

Le groupe dispose d’un centre d’ingénierie à Rabat adressant les activités de sièges et de l’électronique et employant plus de 250 ingénieurs.

(avec MAP)