Le Maroc envisage de créer une “gigafactory” de batteries pour véhicules électriques

Ce jeudi 21 juillet, le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, a affirmé dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters que le Maroc envisageait d’installer une usine de batteries de véhicules électriques afin de l’intégrer à son secteur automobile existant et à sa production de cobalt. “Nous espérons signer un accord pour l’usine avant la fin de cette année”, a indiqué le ministre.

Il a déclaré qu’il s’agirait d’une “gigafactory”, un terme désignant les grandes installations de production, qui “offrira un énorme élan au secteur automobile local” et qui bénéficiera de la disponibilité des énergies renouvelables et des matières premières telles que le cobalt et le phosphate dans le pays.

Les exportations automobiles devant le phosphate

Les exportations et les ventes du secteur automobile ont connu une augmentation ces dernières années. Les ventes étaient en hausse de 24 % (4,13 milliards de dollars) en mai 2022, et les exportations automobiles ont dépassé les exportations industrielles du Maroc au cours des sept dernières années, dépassant les ventes de phosphate.

“Les industries automobile et aérospatiale sont deux moteurs de l’innovation industrielle dans le pays” Ryad Mezzour

“Les première et deuxième voitures les plus vendues en Europe, Dacia Sandero et Peugeot 208, respectivement, sont toutes deux fabriquées au Maroc”, a rappelé le ministre.

Mezzour a également indiqué que pour accroître sa compétitivité face à la Chine et à l’Inde, le Maroc prévoyait de porter à 80 % le taux de pièces fabriquées localement dans les voitures qu’il exporte, contre 65 % actuellement. “Les industries automobile et aérospatiale sont deux moteurs de l’innovation industrielle dans le pays”, a déclaré le ministre à l’agence de presse.

L’industrie aérospatiale décolle

Selon lui, les ventes de l’industrie aérospatiale dépasseront les niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, alors que les exportations jusqu’en mai ont atteint 877 millions de dollars, en hausse de 61 % par rapport à l’année précédente.

Lundi, Collins Aerospace est devenu le dernier acteur majeur à rejoindre une liste de constructeurs aérospatiaux mondiaux, dont Boeing et Airbus, qui importent des pièces de fabrication marocaine. L’accord, signé en marge du salon aéronautique de Farnborough, ajoutera 1 milliard de dollars de revenus aux fournisseurs aérospatiaux marocains dans tous les domaines du moteur, de la cabine, du fuselage et des pièces d’ailes.

Au cours du même événement, le Maroc a signé un autre accord avec GAL Aerospace pour la construction d’une usine d’intérieur de cabines, de 12 millions de dollars.

Désormais, les 140 usines de l’industrie aérospatiale au Maroc sont capables de construire 43 % des composants d’un avion mondial, a déclaré Mezzour.