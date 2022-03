Industrie automobile : le turc Martur Fompak International se renforce à Tanger

L’usine, étalée sur une superficie de près de 38.500 m2 et dont la réalisation a été accompagnée par le ministère de l’Industrie et du Commerce dans le cadre de l’écosystème Renault, a nécessité un coût d’investissement de plus de 340 millions de dirhams. Employant actuellement 725 personnes, elle permettra la création de 1150 emplois directs dans deux ans.

Spécialisée dans la production d’équipements intérieurs (couvertures, appui-têtes, accoudoirs,…) et de sièges automobiles, cette usine vise à répondre au besoin croissant des constructeurs automobiles implantés au Maroc, principalement Renault.

Elle permettra au groupe de renforcer sa position sur le marché local, en tant que principal fournisseur en sièges et équipements pour sièges automobiles de Renault Maroc, mais aussi d’exporter vers les marchés automobiles d’Europe dès la fin de cette année.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, « ce nouvel investissement atteste de la grande compétitivité de la base industrielle marocaine, véritable relais d’exportation et de croissance pour les leaders mondiaux, et de la complémentarité entre les plateformes marocaines et turques pour la création d’emploi et de valeur. Il répond parfaitement à nos objectifs de renforcer l’intégration locale en profondeur du secteur automobile et sa montée en gamme technologique », a-t-il fait valoir.

Avec 250 entreprises, l’industrie automobile nationale, d’une capacité de production annuelle installée de 700.000 véhicules par an et avec un taux d’intégration locale de plus de 60 %, a permis de créer 180.761 emplois de 2014 à septembre 2021, dépassant ainsi les objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI).