Israël entame la construction de son ambassade à Rabat

Le chargé d’affaires du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin, a annoncé ce mardi 2 août sur son compte Twitter le lancement de la construction de l’ambassade d’Israël à Rabat.

La représentation diplomatique de l’État hébreu a signé le contrat de construction des locaux de son ambassade permanente au Maroc avec des architectes et entreprises nationaux.

إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/LRsdwVmlXe — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 2, 2022

Ce pas signifie donc le passage à la normalisation complète des relations diplomatiques entre le royaume et l’État hébreu, prévue dans l’accord tripartite signé entre les deux pays et les États-Unis en décembre 2020, bien que le consulat général américain de Dakhla (aussi prévu par cet accord) ne soit pas encore inauguré.

Plus de 42 millions de dirhams

Selon des médias israéliens, le contrat signé par le diplomate Govrin a pour enveloppe budgétaire la somme de 14 millions de shekels (environ 42 millions de dirhams), un budget qui a déjà été approuvé par le ministère des Affaires étrangères israélien.

L’ambassade sera construite sur un terrain de l’avenue Mehdi Ben Barka au quartier Souissi, à Rabat, qui appartient à l’État hébreu et abritait les locaux de l’ancien bureau de liaison israélien avant sa fermeture en 2000 après la seconde Intifada (soulèvement), ajoute la même source. Depuis la rupture des relations entre Rabat et Tel-Aviv, ces locaux étaient à l’abandon.

La mission israélienne déménagera donc de ses locaux actuels, situés dans un centre d’affaires du quartier Hay Riad, à la nouvelle ambassade après l’achèvement des travaux, d’ici 18 mois au plus tard, précise-t-on.

D’après la presse israélienne, l’appel d’offres de ce marché ainsi que l’examen des propositions ont été lancés en avril dernier alors que de hauts responsables et diplomates de Tel-Aviv visitaient le royaume. Il s’agit notamment du chef de la division des ressources matérielles au ministère des Affaires étrangères, Tzvia Shimon, du comptable du ministère Yossi Strauss et du directeur du programme, Shimon Ovadia. Le marché a été octroyé au constructeur marocain Tenor Structure et Construction.

Cette annonce intervient après une série de visites de ministres et responsables israéliens au Maroc, dont le vice-premier ministre Gideon Saar et le chef d’état-major de l’armée Aviv Kochavi, qui se sont rendus au royaume durant ce mois de juillet.

Selon des sources médiatiques israéliennes, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita est attendu en septembre prochain à Tel-Aviv pour la célébration de l’anniversaire de la signature des accords d’Abraham.