Première visite officielle du vice-premier ministre israélien au Maroc

Ce lundi 25 juillet, le vice-premier ministre et ministre de la Justice d’Israël, Gideon Saar, est en visite au Maroc suite à l’invitation de son homologue marocain, Abdellatif Wahbi.

La visite de travail durera quatre jours et aura pour but la signature d’un partenariat dans le domaine de la coopération juridique. “Les deux parties devraient signer une déclaration conjointe de coopération juridique entre les deux pays pour moderniser et numériser les systèmes juridiques et la coopération entre les tribunaux de la charia”, informe l’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, dans un tweet.