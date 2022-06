Vers l'ouverture d'une ambassade du Maroc en Israël cet été ?

Le Maroc a ouvert son bureau de liaison à Tel Aviv en février 2021, mais n’a pas transformé la mission en ambassade, de même qu’Israël, qui a ouvert son bureau de liaison au Maroc en août 2021.

Selon une source diplomatique israélienne citée par le média Times of Israel, la mise à niveau du bureau diplomatique d’Israël à Rabat devrait avoir lieu en même temps que la visite de Nasser Bourita.

Pour rappel, le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations en 2020, et ont depuis signé d’importants accords de défense et économiques, notamment des accords de coopération dans le secteur agroalimentaire, technologique, mais aussi touristique, à travers un partenariat entre l’ONMT et la compagnie aérienne Israir, pour une nouvelle liaison directe entre Marrakech et Tel-Aviv.

Le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Abdullah bin Zayed, devrait lui aussi visiter Israël cet été, selon les déclarations de Lapid.