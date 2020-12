Trump annonce la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la normalisation des relations Maroc-Israël

Dans trois tweets publiés par le président américain sur son compte Twitter aujourd’hui, Donald Trump a annoncé la reconnaissance des Etats-Unis sur le Sahara marocain. Dans un second tweet, il a annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, « une percée massive pour la paix au Moyen-Orient. »

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

L’information a été confirmée par un communiqué du cabinet royal relayé par l’agence de presse MAP. Celui-ci annonce la tenue d’une conversation téléphonique entre le président américain et le souverain concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Toutefois, cette communication du Palais ne fait aucune mention d’une normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Le communiqué de la maison blanche, publié quelques minutes après les tweets de Donald Trump, annonce l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla.