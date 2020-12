Mike Pompeo annonce le début du processus d’établissement d'un consulat américain au Sahara

Du nouveau sur le futur consulat américain au Sahara. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s’est dit “heureux d’annoncer le début du processus d’établissement d’un consulat américain au Sahara occidental”. Dans le même tweet, le secrétaire d’Etat annonce également l’inauguration “d’une présence virtuelle, effective immédiatement”. Et d’ajouter : “ Nous sommes impatients de promouvoir le développement économique et social et de faire participer les habitants de cette région”

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 24, 2020