DGI : le nombre d’autoentrepreneurs a plus que quadruplé en 4 ans

La Direction générale des impôts (DGI) indique dans son rapport d’activité que “l’année 2021 a enregistré 86.023 nouvelles adhésions au statut d’autoentrepreneur”. Un régime qui “a été fortement sollicité grâce, notamment, à des procédures de création et de radiation simplifiées, une fiscalité réduite et la possibilité d’exercice de l’activité à domicile. Ainsi, la population des autoentrepreneurs a plus que quadruplé en 4 ans, passant de 86.169 à 373.663”, .

D’après la DGI, 186.231 nouveaux contribuables ont été identifiés au titre de l’année 2021, dont 64 % sont des personnes physiques professionnelles et 36 % des personnes morales.

L’identifiant commun de l’entreprise (ICE), outil d’identification uniforme et de simplification des formalités administratives, a été récupéré par 274.373 entreprises en 2021, d’après la DGI.