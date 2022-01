La Direction générale des impôts publie une circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2022

La Direction générale des impôts (DGI) a publié, ce mercredi 26 janvier, une circulaire relative aux dispositions fiscales introduites par la loi de finances (LF) au titre de l’exercice 2022. La circulaire a pour objet de présenter les mesures fiscales introduites par la loi de finances, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d’enregistrement et autres taxes, ainsi que les mesures communes à tous ces impôts, droits et taxes.

