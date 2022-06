Légalisation du cannabis : première réunion du conseil d’administration de l’Agence de régulation

Le conseil d’administration de l’Agence nationale de régulation du cannabis, présidé par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, a approuvé l’organigramme de l’agence, le budget ainsi que le statut du personnel. Il a également défini les missions de cette nouvelle instance, qui consistent en la mise en œuvre de la stratégie étatique concernant la culture, la production, la transformation, la commercialisation et l’exportation du cannabis, ainsi que l’importation de ses dérivés à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

De la culture à la commercialisation, l’action de l’agence est soumise aux “engagements internationaux” du royaume, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette instance chargée de la régulation du cannabis œuvrera également au soutien de la recherche scientifique, dans le sens de la promotion de l’utilisation médicale, pharmaceutique et cosmétique du cannabis. Par ailleurs, l’agence sera chargée de l’orientation des activités illicites vers d’autres légales, rentables et durables.

Quant au plan d’action de l’agence au titre de l’année 2022, il porte sur l’adoption des cahiers des charges déterminant les critères techniques de l’approbation de ces activités liées au cannabis.

Elle entamera également l’octroi des autorisations en faveur des acteurs locaux et internationaux du secteur, notamment les actuels industriels, les compagnies de graines, les transports ainsi que les coopératives locales de fabrication et de transformation.

À noter que cette réunion s’est tenue en présence des ministres des Affaires étrangères Nasser Bourita, de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui, de l’Agriculture Mohamed Sadiki, de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour et de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation Abdellatif Miraoui. Une délégation de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) était également présente.