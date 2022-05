Légalisation du cannabis : après la théorie, à quand la pratique ?

Virage ou mirage ? Plus de dix mois après l’adoption de la loi 13.21 légalisant l’usage thérapeutique et industriel du cannabis, sa mise en place peine à démarrer. L’agence nationale de régulation du cannabis n’a toujours pas été créée, et les sorties officielles sur le sujet sont rares… Ce “temps long” pris pour mettre en application la loi 13.21 est-il le résultat de balbutiements, ou au contraire d’une volonté de réflexion profonde sur le sujet ?

Le 18 mai dernier, l’organisme Global initiatives organisait justement une rencontre sur le sujet : “Régularisation de la production de cannabis au Maroc : impacts anticipés sur l’économie illicite du cannabis”. À cette occasion, sont notamment intervenus Khalid Tinasti , secrétaire exécutif de l’ONG suisse GCDP (Global Commission on…