Le ministre russe des Affaires étrangères en visite dans les pays du Golfe pour leur “expliquer les raisons” de l’invasion de l’Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé aujourd’hui en Arabie saoudite pour une visite de deux jours, en provenance de la capitale de Bahreïn, Manama. Selon l’agence de presse russe TASS, Lavrov doit s’entretenir avec le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud, et rencontrer le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique Hissein Brahim Taha.

Mercredi, le chef de la diplomatie russe doit assister à une réunion ministérielle conjointe du Conseil de coopération des États du Golfe (riches en pétrole et en gaz naturel) et tenir des réunions bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, et le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Al-Sabah.

Le 10 mai dernier, Sergueï Lavrov était en Algérie, alliée stratégique de Moscou dans la région MENA et l’un des principaux producteurs africains de gaz et de pétrole. Il y était reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Depuis l’enclenchement de la guerre en Ukraine, les pays du Golfe et l’Algérie sont de plus en plus sollicités par l’Europe, qui veut assurer son approvisionnement en gaz naturel et en pétrole pour diminuer sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Diplomatie inflammable

“Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré mardi le prince héritier et Premier ministre du Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa, et a remercié le royaume de lui avoir donné l’occasion d’exposer les raisons pour lesquelles la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine”, a publié TASS, référant à la visite de Lavrov au Bahreïn, les 30 et 31 mai.

Bahreïn “ne veut pas être le pays qui ajoute de l’huile sur le feu” Salman bin Hamad Al Khalifa, prince héritier

En 2009, la Russie a proposé de signer un accord avec l’OTAN qui aurait garanti la sécurité de toutes les parties, y compris des pays extérieurs à l’alliance, a déclaré Lavrov, ajoutant que cette proposition avait été rejetée.

Pour le prince héritier de Bahreïn, “la tenue des réunions dans des moments comme celui-ci est une responsabilité sérieuse”, ajoutant que son royaume “ne veut pas être le pays qui ajoute de l’huile sur le feu”.

Selon un communiqué publié à l’issue de la réception consacrée au diplomate russe, le roi bahreïnien Hamad bin Issa Al Khalifa a souligné à Lavrov “l’importance de résoudre le conflit en Ukraine d’une manière qui préserve les intérêts des deux pays voisins et la sécurité et la stabilité du continent européen”.