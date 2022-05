UE : accord des 27 pour un embargo progressif sur le pétrole russe

L’accord, attendu depuis trois semaines et demie, “coupe une source importante de financement (de la Russie) et met un maximum de pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre”, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel. En effet, l’embargo portera dans un premier temps sur le pétrole acheminé par bateau, ce qui représente deux tiers des importations européennes de brut russe.

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

