Le ministre russe des Affaires étrangères en Algérie pour renforcer le “partenariat” avec la Russie

Sergueï Lavrov s’est entretenu avec son homologue algérien Ramtane Lamamra, et a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. “Nous apprécions beaucoup la position pondérée, objective et équilibrée de l’Algérie sur la question ukrainienne”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe à l’issue de ses entretiens.

Fruitful meeting today with my colleague Minister Sergey Lavrov, within the framework of the regular political consultations, focused on our joint efforts to further bilateral & multilateral cooperation as 🇩🇿 and 🇷🇺 mark the 60th anniversary of their diplomatic relations. pic.twitter.com/BsZ6FT0eId

