7 questions que vous vous posez sur le pass vaccinal

Mis en application ce 21 octobre et annoncé trois jours plus tôt, le pass vaccinal suscite de nombreuses interrogations. TelQuel fait le point.

1. Quelle est la différence entre pass vaccinal et pass sanitaire ?

Le code QR contenu dans le pass vaccinal permet d’accéder aux informations liées à la vaccination uniquement (nombre de doses, dates des inoculations et type de vaccin), tandis que celui du pass sanitaire contient toutes les informations sanitaires relatives au Covid-19, comme les antécédents maladie, les tests PCR réalisés et leurs résultats, en plus des informations sur la vaccination.

2. Quel pass est exigé au Maroc ? Et pour sortir du pays ?

Contrairement aux pays européens, le Maroc exige la présentation du pass vaccinal pour les activités de la vie quotidienne, ce qui oblige tous les citoyens à se faire vacciner. Dans certains pays européens, le pass sanitaire est privilégié, c’est-à-dire que les citoyens ont la possibilité d’effectuer un test PCR avant d’aller au centre commercial, s’ils ne veulent pas se faire vacciner. Enfin, pour quitter le Maroc, il est nécessaire de présenter un pass sanitaire.

3. Où est-il reconnu à l’étranger et pour quel vaccin ?

Le Maroc a conclu des accords avec certains États comme la Turquie ou le Royaume-Uni, ainsi qu’avec l’Union européenne, pour la reconnaissance mutuelle de leurs pass respectifs. Il s’agit d’un accord purement technique, permettant aux autorités de chaque État de lire le code QR du pass de l’autre État.

Cependant, chaque pays se réserve le droit d’accepter —ou de refuser — tel ou tel vaccin. Par exemple, les autorités françaises reconnaissent le pass vaccinal marocain, peuvent lire son code QR, mais ne reconnaissent toujours pas le vaccin Sinopharm. Des restrictions (motif impérieux, quarantaine) sont donc imposées aux personnes dont le pass mentionne ce vaccin.

4. Concernant les MRE, quels pass étrangers sont reconnus au Maroc ?

Aujourd’hui, les pass reconnus au Maroc sont ceux délivrés par l’Union européenne, la Turquie, les pays du Golfe et le Royaume-Uni.

5. Un employeur peut-il conditionner l’accès à l’entreprise à la présentation d’un pass vaccinal ?

Le communiqué du gouvernement mentionne que “les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le pass vaccinal pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées”.

En septembre dernier, la direction régionale CGEM de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recommandé aux entreprises de demander un passeport vaccinal à leurs collaborateurs. “Les salariés ne respectant pas les mesures d’urgence sanitaire pourraient être empêchés d’accéder à leur travail”, mentionnait ainsi la note.

Enfin, selon l’article 24 du Code du travail, l’employeur “est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé” des salariés. Donc, sur la base de ces éléments, l’employeur peut refuser l’accès à l’entreprise aux salariés non vaccinés.

6. L’accès aux écoles sera-t-il conditionné à la présentation du pass vaccinal ?

Pour le moment, le gouvernement a décidé que tous les cours se feraient en présentiel, tout en laissant la possibilité aux élèves et parents qui le désirent de suivre les cours à distance. Alors que la campagne de vaccination des 12-17 ans se poursuit, rien n’a été communiqué sur la possibilité de rendre le pass vaccinal obligatoire pour accéder à l’école dans l’avenir.

7. Combien de temps le pass vaccinal est-il valide ?

Nous ne disposons d’aucune information sur la durée pendant laquelle les Marocains seront obligés de présenter le pass vaccinal. En revanche, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a précisé que le précieux sésame deviendrait obsolète six mois après la deuxième dose, obligeant ainsi tous les citoyens à se faire injecter une troisième dose.