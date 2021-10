“J’ai plus peur du vaccin que de la maladie” : des antivax témoignent, un médecin leur répond

Discrets, un certain nombre de Marocains refusent de se faire vacciner, remettant en cause l’efficacité du vaccin et défiant la campagne de vaccination massivement lancée depuis janvier dernier. Début septembre, près de deux mois avant la décision de mettre en place le pass vaccinal, TelQuel avait sondé les anti-vaccins sur leur appréhension à ce sujet. Témoignages et avis d’un spécialiste.

Par Soundouss Chraibi