Moderna entame les tests de vaccins contre le VIH

Cet essai dit de phase 1 sera réalisé aux Etats-Unis sur 56 adultes en bonne santé et séronégatifs.

Malgré quatre décennies de recherche, les scientifiques n’ont toujours pas réussi à mettre au point un vaccin contre cette maladie qui tue chaque année des centaines de milliers de personnes.

Mais les récents succès de la technologie de l’ARN messager, ayant permis le développement en un temps record de vaccins contre le Covid-19, dont celui de Moderna, a suscité des espoirs.

ANNOUNCEMENT 📢: We are proud to announce that the first participant has been dosed in the Phase 1 study of mRNA-1644, our experimental #HIV #mRNA #vaccine candidate. Learn more about this exciting venture with @IAVI: https://t.co/apeIJpPbxz pic.twitter.com/1fON4j9hP7

