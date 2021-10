Pass vaccinal obligatoire : pourquoi la communauté scientifique est divisée

A partir du jeudi 21 octobre, il ne sera plus possible pour les personnes non vaccinées de se déplacer entre les villes et à l’étranger, ou de se rendre dans les centres commerciaux, les hammams ou les salles de sport. Sur recommandation du Comité scientifique et technique, le gouvernement a décidé, trois jours auparavant, de généraliser le pass vaccinal à ces différents aspects de la vie quotidienne. Sur les réseaux sociaux, la réaction des Marocains fut immédiate. La question révèle deux communautés distinctes, celles des “pro-pass”, qui estiment que le pass vaccinal permettra de protéger toute la population et ainsi de revenir à la vie “normale”, et les “anti-pass” qui estiment que cette démarche est anticonstitutionnelle et va à l’encontre des libertés individuelles. Le débat s’étend même aux membres de la communauté scientifique qui sont divisés entre…

