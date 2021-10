“Manque de visibilité”, “mesure liberticide”... Quand le pass vaccinal ne passe pas

Aussi bien en recul dans les chiffres que dans les têtes, l’épidémie de Covid-19 s’invite à nouveau dans les débats. Avec, cette fois-ci, un air de déjà-vu. En fin de journée le 18 octobre, le gouvernement a annoncé l’adoption, à compter du jeudi 21 octobre, d’une “nouvelle approche préventive” fondée sur le “pass vaccinal”. En somme : exit les autorisations de déplacement jusque-là en vigueur, notamment pour circuler entre les villes. Cette fois, les autorités conditionnent les voyages entre préfectures et provinces ainsi que l’accès aux lieux publics et lieux non essentiels à la présentation d’un nouveau sésame : le pass vaccinal.

“Il est anormal d’imposer ce pass vaccinal (…) dans un délai de trois jours seulement” Zakaria Garti, cofondateur du mouvement Maan

Une mesure qui, comme dans d’autres pays où elle a été mise en place, a fait grincer des dents dès son annonce, notamment pour l’immédiateté de son…