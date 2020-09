Rappel: ce Maroc est cruel

Ce Maroc est cruel. Ecrite et répétée à l’envi dans ces colonnes, cette conclusion devient de plus en plus évidente au gré des semaines. Nos vies se sont transformées en Halloween quotidien. Bien pire qu’un film d’horreur, les morts, les drames et les souffrances s’enchaînent. Il n’y a qu’à voir les récents développements de notre pays pour le comprendre. Il y a bien sûr cette tragédie du petit Adnane, parti bien trop tôt, victime d’une cruauté sans nom. Mais si ce Maroc est cruel, c’est surtout dans sa réaction à ce drame. Attristés par le sort de l’enfant, les réseaux sociaux ont été inondés de ce message de soutien aux parents. Un motif d’espoir? Non! Car sont ensuite venus par dizaines, par centaines et par milliers les messages appelant à répondre à la barbarie par la barbarie. Quid de la réflexion sociétale qui permettrait de faire avancer les choses? Aux oubliettes! Rendez-vous compte: il y a encore quelques mois, les forces vives de ce pays entamaient une réflexion autour d’un nouveau modèle de développement. Aujourd’hui, le débat nous ramène…