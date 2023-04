Automobile : les exportations en hausse de 40,5% à fin février

Cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur à savoir, le segment de la construction (+44,7%), celui du câblage (+43,8%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+20%), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les exportations du secteur électronique et électricité se sont accrues de 36,4% à 3,65 MMDH à fin février 2023. Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse des ventes des composants électroniques de 57,7% à 1,4 MMDH et celles des fils et câbles (+33,9% à 1,37 MMDH).

De leur côté, les ventes du textile et cuir ont enregistré une hausse de 15,1% au titre des deux mois de l’année 2023, attribuable à la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+18%), des chaussures (+20,6%), et dans une moindre mesure des articles de bonneterie (+7,6%).

S’agissant des exportations des phosphates et dérivés, elles se sont établies à 10,96 MMDH à fin février 2023, contre 14,68 MMDH à fin février 2022. Cette évolution s’explique par le recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-22,3%), de celles de l’acide phosphorique (-37,8%) et de celles des phosphates (-17,5%).