Automobile : la marque britannique MG ouvre ses premiers showrooms à Casablanca et Rabat

La nouvelle filiale de MG Motor au Maroc cherchera à capitaliser sur “la réputation mondiale, le service clientèle et la confiance” de la marque, qui sera distribuée par Jameel Motors, a annoncé le constructeur automobile lundi 20 mars lors d’une conférence de presse.

Jameel Motors offrira des équipements et des services complets pour les clients, y compris la vente de voitures neuves, le service après-vente et les ventes de voitures d’occasion certifiées, en ouvrant initialement cinq salles d’exposition à Casablanca et Rabat.

“Nous sommes heureux de faire entrer sur le territoire marocain cette marque qui connaît des extensions dans des marchés exigeants et matures, tels que l’Europe, le Royaume -Uni, l’Asie et le Moyen-Orient, pour servir un besoin réel au niveau du marché marocain, qui s’oriente de plus en plus vers des technologies innovantes comme les véhicules électriques et hybrides”, a indiqué Salma Moukbil, directrice générale de MG Motor Maroc.

Pour sa part, Tom Lee, directeur général de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), en charge du développement de la marque MG Motor, a fait savoir que, depuis la relance par Shanghai SAIC Motor en 2011, la marque MG se développe massivement à l’échelle mondiale et s’implante dans différents marchés dont l’Afrique du Nord, qui jouera un rôle prépondérant dans sa croissance.

Et d’ajouter qu’Abdul Latif Jameel et sa filiale Jameel Motors ont été le partenaire idéal pour accompagner MG dans son déploiement sur le marché marocain. “Ensemble, nous sommes déterminés à offrir des véhicules de qualité supérieure et des solutions de mobilité durable pour répondre aux besoins du marché”, poursuit-il. “Nous prévoyons d’étendre notre présence sur le marché national. Notre gamme mixte, comprenant des véhicules électriques et hybrides rechargeables, répondra à la croissance du marché”, a-t-il conclu.

7 modèles dont 4 véhicules électrifiés

MG, marque automobile britannique créée en 1924, est connue pour ses modèles historiques, ses récompenses et ses réalisations au cours des 99 dernières années. Au Maroc, la marque introduira dans un premier temps 7 modèles dont 4 véhicules électrifiés.

Pour sa part, Jameel Motors a été fondée en 1945, elle opère dans plus de 30 pays sur 5 continents et investit dans plusieurs secteurs, notamment la mobilité, les services financiers, les services énergétiques et environnementaux, la santé, l’immobilier, la publicité et les produits de consommation.

Fondée en 1955, SAIC Motor International exerce dans le développement de la technologie des véhicules électriques et est classée numéro un des constructeurs automobiles en Chine. Cette entreprise qui emploie 210.000 personnes, fait partie du top 10 des entreprises automobiles du monde et a commercialisé 5,46 millions d’unités en 2021.

