La start-up Chari ouvre son premier magasin de e-commerce B2B à Ain Sebaa

Le concept de Chari est né en janvier 2020. Sophia Alj, co-fondatrice et cheffe des opérations, nous l’explique : “À la base, Chari est une application de e-commerce B2B à destination des épiciers, qui leur permet de s’approvisionner en n’importe quel produit de grande consommation qu’ils vendent et de se faire livrer le lendemain gratuitement, tout en bénéficiant d’un certain nombre de services financiers.”

Un concept qui a récemment évolué, afin de se rapprocher des clients finaux et principaux consommateurs de l’application que sont les épiciers, le but étant de faciliter leur approvisionnement. Si les épiceries disposent de différents moyens de se fournir en produits divers, la start-up innovante met à leur disposition deux moyens de satisfaire le plus grand nombre.

Click & Collect

Tout d’abord, Chari propose un canal digital via l’application mobile, qui permet aux points de vente de commander et de se faire livrer gratuitement en moins de 24 heures. À présent, c’est également un canal phygital que Chari met à la disposition des épiciers, dont le principe est simple : il suffit de se rendre dans le store de Ain Sebaa et de passer commande sur l’une des bornes à disposition.

Si l’utilisateur choisit l’option “Click & Collect”, il lui suffit de sélectionner les produits qu’il souhaite acheter, valider sa commande dont le statut s’affichera automatiquement (exemple : en cours de préparation), puis de se rendre au comptoir afin de payer, soit en cash soit par carte bancaire, et repartir avec sa commande.

Il peut également opter pour l’option “Click & Delivery”, dont le principe de commande reste le même, mais permet à l’utilisateur de se faire livrer par l’entreprise. Les livraisons sont gratuites et s’opèrent dans tout Casablanca, mais également aux alentours si, pour des raisons logistiques, l’emplacement du store permet une livraison en moins de 2 heures.

Le concept inédit de Chari en fait le leader du marché au Maroc, nous explique Ismael Belkhayat, co-fondateur de la start-up : “Au Maroc, on est la première entreprise à proposer des outils digitaux pour les points de vente, leur permettant de s’approvisionner en ligne et de revenir récupérer leur marchandise ici.”

L’entreprise est également présente en Tunisie et en Côte-d’Ivoire.