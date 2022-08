E-commerce: Le marché fleurit mais les Marocains s'inquiètent pour leurs données personnelles

Des perspectives prometteuses face à des inquiétudes partagées. Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 12,8 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,6 milliards de dirhams (MMDH) durant le premier semestre de 2022 (S1-2022).

Ces opérations ont enregistré une hausse de 36% en nombre et de 21,3% en montant par rapport à la même période de l’année 2021, précise le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 35,3% en nombre d’opérations, en passant de 9,1 millions de transactions durant le premier semestre 2021 à 12,3 millions de transactions durant le premier semestre 2022, et de 17,6% en montant, en passant de 3,6 milliards de DH au S1-2021 à 4,2 milliards de DH au S1-2022.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 55,7% en nombre d’opérations, en passant de 308.000 transactions au S1-2021 à 480.000 transactions au S1-2022, et a progressé de +102,2% en montant, en passant de 166,8 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2021 à 337,2 MDH à fin juin 2022.

L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,2% en nombre de transactions et de 92,6% en montant, fait savoir CMI.

S’agissant de l’activité des commerçants et eMarchands affiliés au CMI, elle a enregistré, durant le premier semestre 2022 quelque 66,7 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 27,8 MMDH, en progression de 32,4% en nombre d’opérations et de 36,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Les paiements par cartes bancaire marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants : La grande distribution (20,6%), Hôtels (10,5%), Stations (9,0%), Habillement (8,9%), Restaurants (8,7%), Santé (4,9%), Meubles & Articles Electr. (4,2%) et Autres secteurs (33,2%).

Données personnelles, la grande inquiétude

Près de neuf consommateurs sur dix (85%) veulent savoir comment leurs informations personnelles seront protégées avant de payer en ligne, selon l’enquête 2022 Stay Secure, lancée par Visa et HPS Switch.

De même, 78% des consommateurs ont déclaré que la sécurité des moyens de paiement proposés sur le site web d’un commerçant était la principale raison pour laquelle ils choisissaient de payer en ligne avec leur carte plutôt qu’en espèce à la livraison (COD), indique-t-on.

« La garantie que leurs données de paiement seront protégées (préservation de la vie privée) arrive en deuxième position (57 % des consommateurs), tandis que le prix des biens ou des services est la considération la moins importante (21%) pour le choix du mode de paiement », précise l’enquête.

La même tendance a été observée en magasin, où les consommateurs ont classé la sécurité du système de paiement du commerçant (74%) comme le facteur le plus important lorsqu’ils envisagent des options de paiement numérique pour payer des biens et des services, suivi par les garanties et les politiques de retour (64%) et la sécurité et l’hygiène (39%).

Plus de trois consommateurs interrogés sur cinq ont effectué un paiement numérique au cours du dernier mois, et près de la moitié des personnes interrogées utilisent davantage de paiements numériques en magasin – notamment sans contact – et en ligne depuis l’arrivée de Covid-19.

Adhésion prudente au paiement par carte

La majorité des consommateurs (77%) ont déclaré qu’ils changeraient de magasin ou de site d’achat en ligne et d’application en fonction des méthodes de paiement proposées par les commerçants, la plupart des consommateurs indiquant une forte préférence pour les paiements numériques par rapport à l’espèce, fait savoir l’enquête, qui a révélé aussi que 34 % des consommateurs préfèrent utiliser de l’argent liquide pour les pourboires dans les hôtels, les restaurants ou les lieux touristiques et les services publics.

Et si la majorité des consommateurs (68%) se disent confiants pour reconnaître une fraude ou une escroquerie, un tiers de ces Marocains ont encore des difficultés dans ce domaine.

En outre, 81% ont déclaré qu’ils aimeraient savoir comment fonctionne la technologie de sécurité pour pouvoir faire confiance aux méthodes de paiement numérique en général, ce qui renforce l’importance de l’éducation des consommateurs par les parties prenantes du secteur des paiements – institutions financières, sociétés de paiement et gouvernements, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les paiements numériques..

Sur la base des résultats de l’enquête, les commerçants peuvent prendre des mesures pour accroître la confiance des consommateurs et améliorer l’expérience de paiement.

Il s’agit de divulguer les mesures de protection des informations personnelles des consommateurs, fournir des informations claires sur les garanties et les options de remboursement, et afficher les logos/symboles des partenaires bancaires et de paiement, relève la même source.

Pour Leila Serhan, Senior Vice President et Group Country Manager pour l’Afrique du Nord de Visa, « le fait que les consommateurs accordent plus d’importance à la sécurité et à la confidentialité qu’au prix et à la transparence lorsqu’il s’agit du traitement de leurs données personnelles, est un élément important pour les commerçants qui cherchent à établir et à maintenir la confiance des consommateurs dans leurs offres de paiement ».

Et de poursuivre : « le fait qu’un tiers des consommateurs ne soit toujours pas en mesure d’identifier une fraude potentielle renforce la nécessité pour tous les acteurs de l’écosystème des paiements de continuer à travailler ensemble pour garantir la protection des consommateurs ».

Pour sa part, Hanae Ben Driss, directrice générale de HPS Switch, a noté qu’« au Maroc, l’enquête 2022 Stay Secure confirme la tendance positive des consommateurs à devenir plus attentifs à la façon dont leurs données personnelles sont traitées, d’autant plus que les tentatives de fraude ont connu une forte recrudescence depuis la progression de l’e-commerce résultant de la pandémie ».

Elle a également souligné que la façon dont les commerçants gèrent la protection des données et la confidentialité peut devenir un point de différenciation et même une source d’avantage commercial concurrentiel. « Les consommateurs étant plus nombreux que jamais à choisir de dépenser en ligne, c’est le moment idéal pour les commerçants d’adopter une approche réfléchie de la gestion des données et d’investir dans la technologie si nécessaire pour que les paiements des clients soient aussi sûrs et sécurisés que possible », a-t-elle conclu, citée dans le communiqué.

(avec MAP)