Le ministère de la Culture lance l’opération de soutien des projets de l’édition et du livre pour l’année 2023

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que cette opération, qui se poursuit jusqu’au 3 avril prochain, couvre les secteurs de l’édition des livres et des magazines culturels, le lancement et la modernisation des magazines culturels en format électronique ainsi que la participation aux salons internationaux du livre.

Cette action concerne également la publication d’œuvres de personnes souffrant de déficiences visuelles, le soutien aux librairies en termes de création, de rénovation et d’animation et la participation des écrivains marocains aux résidences littéraires, souligne la même source, ajoutant que les candidatures seront déposées, exclusivement et obligatoirement en format digital, via la plateforme dédiée, qui servira aussi à la consultation des cahiers des charges et du manuel d’utilisation par les porteurs de projets.

Au titre de l’année 2022, après étude des dossiers, et tenant compte des dispositions du cahier des charges, 660 projets avaient été soutenus parmi les 1234 projets soumis, pour un montant global de 10.928.000,00 dirhams, toujours selon le ministère.

(avec MAP)