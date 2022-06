SIEL : près de 115 millions de DH de chiffre d’affaires pour le marché du livre

Cette dynamique incite à engager une réflexion sur les moyens de développer l’offre culturelle et de généraliser cette expérience dans toutes les régions du royaume, à travers une vision stratégique basée sur un partenariat efficace entre les différents acteurs, notamment les conseils régionaux, a indiqué Mehdi Bensaid, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants sur “le bilan du SIEL et la stratégie du ministère relative aux expositions”.

Le ministre a relevé que les conseils régionaux devaient s’impliquer dans l’organisation des salons régionaux du livre pour promouvoir la qualité et parvenir à une justice territoriale en termes d’offre culturelle.

Explosion des ventes

Il a également indiqué que le ministère avait réussi à relever le défi de l’organisation du SIEL 2022 grâce aux efforts concertés de toutes les parties prenantes et au partenariat fructueux avec les autorités locales, outre l’implication forte du Conseil de la région Rabat-Salé-Kenitra et des médias nationaux. Quelque 43 supports et 100 journalistes ont répondu présents lors de cette édition, a-t-il précisé.

Le ministre a, en outre, fait observer que le taux de réussite de la 27e édition du SIEL était élevé, comme en témoigne la forte participation des éditeurs, qu’ils soient marocains ou étrangers, notant que 712 exposants représentant 55 pays ont pris part à cet événement culturel.

Le nombre de livres exposés lors de cette édition a atteint 100.000 titres, tandis que les ventes ont dépassé un million et demi d’exemplaires, soit une augmentation de 37% par rapport à la dernière édition, a-t-il fait savoir, ajoutant que 98% des exposants ont dit apprécier les services fournis tout au long de l’événement.

(avec MAP)