Cannabis : 4,9 millions de dirhams pour élaborer un plan stratégique de développement de la filière

Publié le 8 mars, l’appel d’offres vise à élaborer, sur le moyen et long terme (dix ans), un plan stratégique de développement de la filière du cannabis licite, peut-on lire dans le dossier d’appel d’offres.

Un budget de 4,98 millions de dirhams est prévu pour l’élaboration de cette étude, dont le délai est fixé à 85 jours.

L’étude sera divisée en trois missions : une étude de marché (analyse du marché international du cannabis médical et industriel, et analyse du développement de la filière du cannabis licite au niveau national), un plan stratégique, et un programme d’action de mise en œuvre de ce plan.

“L’ambition du Maroc est de faire du secteur du cannabis licite un véritable pôle de développement socio-économique basé sur la compétitivité et le développement durable”, rappelle l’ANRAC dans le dossier d’appel d’offres.

Mais “la transversalité de la filière ainsi que la multiplicité des intervenants nécessitent la mise en place d’une vision stratégique nationale concertée, devant bénéficier de la forte adhésion et de la mobilisation de tous les acteurs aussi bien institutionnels qu’économiques”, ajoute la même source.

L’ouverture des plis relatifs à cet appel d’offres est prévue le 30 mars.