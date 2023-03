À Chefchaouen, les coopératives s’apprêtent à lancer la saison de culture du cannabis légalisé

Cet atelier, qui s’est déroulé en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, du directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohammed El Guerrouj, des chefs des services extérieurs concernés, et des représentants de 11 coopératives spécialisées dans la production et la valorisation du cannabis, a permis aux coopératives concernées de présenter leur perception sur le sujet, et a été l’occasion d’écouter les interventions des services techniques qui les accompagnent.

Cette rencontre a été couronnée par des recommandations et des mesures concrètes visant à accorder la priorité et l’attention nécessaires aux agriculteurs, afin de les intégrer dans la dynamique et la perception de l’ANRAC, ainsi que dans un tissu socio-économique qui leur assure une vie décente.

À cette occasion, Alami Ouaddane et El Guerrouj ont exhorté l’Office national du conseil agricole (ONCA) et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) à assurer un accompagnement régulier et continu au profit des coopératives, ainsi qu’à être à l’écoute et répondre à leurs exigences techniques.

Cet atelier a été l’occasion de saluer les efforts de la coopérative Biocannat à Bab Berred, la première à avoir adhéré au processus de légalisation du cannabis, ainsi que son implication directe dans la création d’une unité de transformation dans la région, ce qui en fera une locomotive de développement et un exemple à suivre pour les autres coopératives de la province.

Les intervenants ont également loué la mobilisation collective des autorités locales, de l’Office du développement de la coopération, de l’ONCA et de l’ONSSA et les efforts qu’ils déploient, chacun dans son domaine de compétence, au profit des agriculteurs qui vont se lancer dans la culture du cannabis légalisé.

(avec MAP)