Cour des comptes : plus de 89% de taux de mise en œuvre des recommandations émises en 2018

Ce taux met en évidence les efforts déployés par les différents organismes concernés pour mettre en œuvre les recommandations émises par les 54 juridictions financières et ainsi pallier les insuffisances constatées lors des missions de contrôle, indique la Cour.

En relation avec cette mission de suivi des recommandations, la Cour a inscrit, en 2022, l’amélioration de la qualité des recommandations émises par les juridictions financières et le suivi de leur mise en œuvre comme l’une de ses orientations stratégiques, pour la période 2022-2026.

Ainsi, la Cour a élaboré une plateforme numérique mise à la disposition des organismes soumis à son contrôle, dans le but d’assurer un suivi instantané et efficace des recommandations et de faciliter la communication et l’interactivité entre la Cour et les organismes concernés par les recommandations.

(avec MAP)