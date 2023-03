Le Maroc et l’UE signent 5 programmes de coopération d’un total de 5,5 MMDH

Ces programmes ont été signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi. Les 5 projets de coopération comprennent l’appui au renforcement de la protection sociale, l’appui à la transition verte, l’appui à la réforme de l’administration publique, l’appui à la gestion des migrations, et l’appui au renforcement de l’inclusion financière.

Pour rappel, Olivér Várhelyi est en visite au Maroc depuis mercredi. Une visite qui s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le “partenariat euro-marocain de prospérité partagée”. Ce partenariat s’articule autour de quatre espaces : politique et sécurité, économique, valeurs, connaissances, et deux axes horizontaux : environnement et migration.

Deuxième du genre en moins d’une année, la visite du commissaire Varhályi intervient dans le cadre des contacts réguliers qu’entretiennent les deux parties, illustrés par la récente visite au Maroc du haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, en janvier 2023. Laquelle visite s’ajoute aux précédents déplacements de six autres membres du Collège des commissaires en 2022, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen.

(avec MAP)