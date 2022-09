Climat : signature prochaine d’un partenariat vert UE-Maroc

L’annonce a été faite dans une déclaration conjointe publiée vendredi à l’issue d’une réunion à New York entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, en marge de l’assemblée générale de l’ONU.

Les discussions entre les deux parties ont « porté sur les relations bilatérales et la volonté réciproque d’approfondir le dialogue et la coopération, dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Maroc ».

En marge des travaux de #UNGA77 M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à New York, avec le Haut-Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Vice-Président de la Commission Européenne, M. Josep Borell.#UNGA pic.twitter.com/xdQi9aCyos — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 22, 2022

Bourita et Borrell se sont notamment réjouis de la signature prochaine du partenariat vert UE-Maroc qui « ouvrira la voie à une coopération renforcée et à un dialogue stratégique dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et facilitera les efforts communs vers la transition verte ».

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de « continuer à travailler ensemble pour répondre aux défis globaux ». Ils ont convenu de « trouver une date prochaine en vue d’une visite du haut représentant au Maroc », indique la déclaration conjointe.

(avec MAP)