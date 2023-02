9e circonscription des Français de l'étranger : la candidate Caroline Traverse investie par le parti de Macron

Suite à l’invalidation de l’élection du député Karim Ben Cheikh pour des dysfonctionnements lors du scrutin électronique en 2022, les Français de la 9e circonscription de l’étranger sont de nouveau appelés aux urnes, à partir du 24 mars pour le vote électronique (et le 2 avril pour le vote physique).

Le parti macroniste Renaissance a investi une connaisseuse du Maroc pour le représenter. Caroline Traverse, 43 ans, est avocate à Casablanca et réside dans la circonscription (Maroc puis Sénégal) depuis 14 ans, selon le parti. « Avocate française ayant prêté serment en 2004, spécialisée en droit des affaires et fiscalité, j’ai acquis, du fait de mes expériences professionnelles passées, une connaissance approfondie de la culture des affaires en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. J’exerce aujourd’hui en qualité de conseil juridique au Maroc et au Sénégal », écrite-elle sur son compte LinkedIn.

Selon Maghreb Intelligence, elle avait soutenu, en 2017, la candidate macroniste Leïla Aïchi qui se présentait dans la circonscription lors des élections législatives, avant d’être destituée au profit de M’jid El Guerrab, suite à ses positions pro-Polisario.

Pour l’instant, le candidat déchu Karim Ben Cheikh a officiellement déposé sa candidature à sa réélection sous les couleurs de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale). L’ancien député de la circonscription (2017-2022) M’jid El Guerrab, a également présenté sa candidature, qui se présente en indépendant.

Renaissance « tenait à présenter un candidat face à M’jid El Guerrab qui se maintient coûte que coûte malgré nos tentatives de le convaincre à renoncer », a expliqué à l’AFP une source au sein du parti.

Ce dernier avait défrayé la chronique après avoir asséné un coup de casque au député socialiste (PS) Boris Faure en août 2017 suite à une altercation à Paris. Condamné en mai 2022 à trois ans de prison dont un ferme et à deux ans d’inéligibilité, il a fait appel.