M’jid El Guerrab : “La victoire d’Akhannouch ne peut faire que du bien au Maroc”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Hadda.

Nimirou d’la carte ?

PZ… je ne sais plus quoi.

Le pass sanitaire marocain est reconnu par la France, mais pas le vaccin Sinopharm. Vous trouvez ça normal ?

Le vaccin Sinopharm n’est pas reconnu par la France parce que les autorités chinoises n’ont pas fait les actes nécessaires auprès des autorités européennes. La France se conforme à la réglementation européenne. Sachant qu’elle va prendre la présidence de l’UE en janvier prochain, c’est légitime qu’elle se conforme à ce que les institutions européennes, notamment sanitaires, préconisent.

Marocains et Français ont donc les mêmes droits s’ils veulent voyager en France ?

Absolument. Le Maroc étant classé en zone rouge, un Marocain non vacciné souhaitant se rendre en France peut s’y rendre s’il a un motif impérieux et une demande, auprès du consulat, d’un laissez-passer pour embarquer. Un Marocain vacciné avec un vaccin reconnu par l’UE n’a pas besoin de motif impérieux, il monte dans l’avion et il part. Comme pour les Français. Il n’y…