La consommation de plastique du G20 sera presque doublée d’ici 2050, selon une étude

Dans une étude conjointe, Economist Impact et Nippon Foundation ont estimé que l’utilisation du plastique pourrait atteindre 451 millions de tonnes en 2050, contre 261 millions de tonnes en 2019.

En cas de réalisation de progrès dans la résolution du problème, par le biais notamment d’imposition, par un nombre croissant de pays, d’interdictions sur certains produits en plastique ou l’introduction de mesures fiscales, la consommation serait estimée à 325 millions de tonnes, selon la même source.

En l’absence de véritables mesures plus strictes dans le cadre des traités internationaux sur l’utilisation des plastiques, la contamination de l’écosystème marin par les déchets plastiques ne peut être arrêtée, met en garde l’étude.

11 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année

Par ailleurs, 175 pays ont signé une résolution non contraignante visant à mettre fin à la pollution plastique lors de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, en mars 2022. Selon l’ONU, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque année, tandis que ce chiffre devrait potentiellement tripler d’ici 2040.

Cette étude précise également que les plastiques mettent également en danger plus de 800 espèces marines et côtières en raison de dangers tels que l’ingestion et l’enchevêtrement dans les déchets plastiques.

