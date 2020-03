Adeptes du zéro déchet, ils voient la vie en vert

Assise à la terrasse d’un café de Casablanca, Oumaïma Abba commande une verveine. En voyant le sachet d’infusion industrielle présenté par le serveur, elle grimace. “J’aurai préféré une louiza naturelle avec des feuilles infusées”, nous glisse-t-elle. “Là, c’est un déchet de plus dont on aurait pu se passer”.

“Le meilleur déchet n’est pas celui que l’on recycle, mais celui qu’on ne crée pas”

Tout en vrac

Devant la paille en plastique qui flotte dans notre verre de jus, on ne fait pas non plus les fiers. À 29 ans, la jeune Casablancaise fait partie de ces Marocains qui suivent la tendance zéro déchet, une démarche qui consiste à réduire au maximum la production de déchets dans sa vie quotidienne, notamment plastiques, partant du principe que “le meilleur déchet n’est pas celui que l’on recycle, mais celui qu’on ne crée pas”.

Adepte…