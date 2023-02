Atteint d’une grippe, le roi ne pourra pas voyager pendant quelques jours

Le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonce ce mercredi dans un communiqué que le roi “a contracté une grippe” et pour cette raison, son médecin personnel a recommandé au souverain “d’observer une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours”.

Le roi était initialement attendu ce mercredi au Sénégal “dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié”.

En juin 2022, le médecin personnel du roi avait annoncé que celui-ci avait contracté un Covid-19 de forme asymptomatique.

(avec MAP)